Al parco delle Cascine si svolge un evento dedicato alla musica napoletana, con la presenza di artisti che rappresentano la tradizione partenopea. Le canzoni storiche vengono riproposte in un contesto che richiama l’atmosfera di una volta, rivivendo attraverso le interpretazioni di musicisti e appassionati. L’iniziativa si propone di preservare e diffondere il patrimonio musicale napoletano, coinvolgendo un pubblico di diverse età.

Ci sono canzoni che ci hanno accompagnato e che ci accompagnano per tutta una vita, che ci sono state tramandate - qualcuno ce le ha fatte conoscere e oggi sono lì, in quel cassetto che deve essere riaperto. E lo sono anche i brani della canzone napoletana, un vero e proprio patrimonio artistico comune che riesce sempre ad emozionarci. Cosa accade, però, quando la tradizione si sposa con l’elettronica? Ce lo mostrano oggi al Parc delle Cascine Gnut e Alessandro D’Alessandro nel loro ’Dduje Paravise’ (ore 19 e ore 21,15), per un appuntamento di Mixité, la quinta stagione della rassegna che mette insieme suoni e voci di culture antiche e attuali a cura di Toscana Produzione Musica.🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - Mixité, effetto Napoli. I grandi partenopei rivivono alle Cascine

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