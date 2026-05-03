A Milano si stanno valutando tre diversi percorsi per la futura linea della metropolitana M6. Le proposte differiscono per il tracciato e le aree raggiunte, con modifiche anche ai tempi di percorrenza tra le zone periferiche e il centro città. La decisione finale riguarda anche gli impatti sulla viabilità e sui collegamenti esistenti, mentre le autorità continuano a raccogliere dati e opinioni prima di avviare i lavori.

? Cosa scoprirai Quali sono i tre possibili tracciati previsti per la nuova M6?. Come cambieranno i tempi di percorrenza tra periferia e centro?. Quando saranno definiti i percorsi delle nuove linee metropolitane?. Dove sorgerà il nuovo polo tecnologico dopo l'area Expo?.? In Breve M1 verso Olmi operativa nel 2031; M5 verso Monza con 11 fermate nel 2033.. M6 ipotizza circle line da 28 km con 23 fermate entro metà 2027.. MIND sviluppa 650.000 mq con campus Statale e South Building nel 2026.. West Gate integrerà 300.000 mq con parco lineare da 460.000 mq.. Le trasformazioni infrastrutturali e urbanistiche di Milano accelerano tra il 2026 e il 2033, con la pianificazione della nuova linea M6 e l’espansione del distretto scientifico MIND.🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Milano verso la nuova M6: tre scenari per il futuro dei trasporti

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