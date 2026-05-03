Milano Civil Week | 320 eventi per la cittadinanza attiva nei comuni

A Milano si sta svolgendo la Milano Civil Week, un'iniziativa che propone 320 eventi dedicati alla cittadinanza attiva. Gli appuntamenti coinvolgono vari comuni della provincia e sono rivolti a promuovere il coinvolgimento dei cittadini nelle attività locali. Le iniziative mirano a favorire il dialogo tra le generazioni, con l’obiettivo di rafforzare il rapporto tra cittadini e comunità. La settimana si concentra sulla partecipazione e sulla valorizzazione delle risorse territoriali.

? Cosa scoprirai Quali comuni della provincia ospiteranno i 320 eventi previsti?. Come possono le nuove generazioni ricostruire la fiducia nelle comunità?. Perché un'azienda pubblica come Gruppo CAP ha scelto questo progetto?. Dove si svolgerà l'evento finale dedicato alla mobilità sostenibile?.? In Breve Dal 7 al 10 maggio 2026 si terranno gli eventi in 35 comuni milanesi.. Yuri Santagostino di Gruppo CAP sostiene il progetto per il valore pubblico.. Oltre 300 realtà del non profit organizzano workshop e attività di prossimità.. La chiusura il 10 maggio prevede l'evento sportivo Bicicivica per i cittadini.. Dal 7 al 10 maggio 2026, oltre 320 eventi animeranno 35 comuni della Città Metropolitana di Milano per la nuova edizione della Milano Civil Week-vivere.🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Milano Civil Week: 320 eventi per la cittadinanza attiva nei comuni Notizie correlate Frosinone, nasce il progetto "EPIC" per la cittadinanza attiva. Coinvolti 10 Comuni ciociari e 9 NazioniUn patto territoriale che travalica i confini nazionali per puntare ai fondi comunitari. Welfare Week: 80 eventi gratuiti per 8 comuni della provincia di VareseL’Ambito territoriale di Tradate sta per lanciare la sua quarta edizione della Welfare Week, un calendario denso che si snoderà dall’11 al 19 aprile. Contenuti di approfondimento Temi più discussi: Arriva la MILANO CIVIL WEEK , 35 i comuni coinvolti nella metropoli; Melzoliscate Civilweek; Milano Civil Week, per la società della fiducia; Nell’Alto Milanese arriva la Milano Civil Week 2026. Nell’Alto Milanese arriva la Milano Civil Week 2026È online e consultabile il palinsesto di eventi dell'edizione 2026 di Milano Civil Week-vivere, kermesse quest'anno dedicata al tema INSIEME. La società della fiducia e che da cinque edizioni pone a ... ticinonotizie.it Dal 7 al 10 maggio torna la Milano Civil Week con INSIEME. La società della fiducia(mi-lorenteggio.com) Milano, 28 aprile 2026 – Torna a Milano dal 7 al 10 maggio Milano Civil Week, la festa-evento della cittadinanza attiva e solidale giunta all’8ª edizione, promossa daCorriere de ... mi-lorenteggio.com Milano Civil Week 2026 Dal 7 al 10 maggio 2026 il Politecnico di Milano aderisce alla Milano Civil Week, dedicata quest’anno al tema “INSIEME. La società della fiducia”. L’attenzione si rivolge in quest'edizione alle pratiche di prossimità, alla capacità delle co - facebook.com facebook