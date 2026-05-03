Al 'Mapei Stadium' di Reggio Emilia, si è disputata la partita tra Sassuolo e Milan, valida per la 35ª giornata di campionato. Dopo il gol decisivo della squadra di casa, il difensore rossonero ha commentato la sconfitta affermando che, nonostante il dolore, l'evento dovrebbe rafforzare il gruppo. La sfida si è conclusa con la vittoria del Sassuolo, che ha conquistato tre punti importanti in casa.

“Sicuramente è un momento negativo che non ci lascia contenti, è normale che ci si arrabbi e che ci sia delusione. L’unica cosa che possiamo fare è di compattarci ancora di più, è cercare di lavorare ancora meglio, di avere davvero addosso la sofferenza che abbiamo messo quest’anno per arrivare a questo punto e completare il lavoro. Ma l’unico modo è di farlo tutti assieme, cercando ogni giorno della settimana di fare il meglio possibile” Ci racconti cosa è successo a fine partita con i tifosi? Abbiamo visto che Maignan vi ha detto di rientrare nello spogliatoio: “Noi siamo andati a salutare i tifosi che ci hanno sostenuto per tutta la partita.🔗 Leggi su Pianetamilan.it

© Pianetamilan.it - Milan, Gabbia post Sassuolo: “Questa sconfitta ci fa male ma ci deve compattare”

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