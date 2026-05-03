Milan Futuro Menon | Partita meritata La scorsa annata è stata complicata

Dopo la partita contro Vogherese, Luca Menon, ala sinistra del Milan Futuro, ha commentato l’incontro. Ha affermato che la vittoria è stata meritata e ha ricordato che la scorsa stagione è stata caratterizzata da diverse difficoltà. Menon ha espresso soddisfazione per la prestazione della squadra e ha parlato della sua esperienza personale nel team. Nessuna altra informazione è stata fornita sui dettagli della partita o sui piani futuri.