Milan Futuro Menon | Partita meritata La scorsa annata è stata complicata
Dopo la partita contro Vogherese, Luca Menon, ala sinistra del Milan Futuro, ha commentato l’incontro. Ha affermato che la vittoria è stata meritata e ha ricordato che la scorsa stagione è stata caratterizzata da diverse difficoltà. Menon ha espresso soddisfazione per la prestazione della squadra e ha parlato della sua esperienza personale nel team. Nessuna altra informazione è stata fornita sui dettagli della partita o sui piani futuri.
Luca Menon, ala sinistra del Milan Futuro, ha voluto rilasciare alcune dichiarazioni post Vogherese: le sue parole.. Luca Menon, ala sinistra del Milan Futuro, ha voluto spendere alcune parole sulla prestazione della squadra rossonera al termine della sfida contro la Vogherese, terminata 10-1 per i rossoneri.🔗 Leggi su Pianetamilan.it
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