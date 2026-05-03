Milan Femminile Bakker sul ko contro l’Inter | Risultato frustrante ma sono orgogliosa delle ragazze

Dopo la sconfitta per 1-0 contro l'Inter, l'allenatrice del Milan Femminile ha commentato la partita, definendo il risultato frustrante. Ha comunque espresso orgoglio per l'impegno delle giocatrici durante il match. La partita si è giocata sul campo di casa del Milan, con l'Inter che è riuscita a segnare il gol decisivo nel secondo tempo. La squadra rossonera ha mostrato determinazione, ma non è riuscita a trovare il pareggio.

Il Milan Femminile è stato sconfitto per 1-0 dall'Inter nel derby valido per la 20ª giornata del campionato Serie A Women 20252026. Un passo falso che costa caro alle rossonere: i punti persi nella stracittadina, con ogni probabilità, taglia fuori il Diavolo dalla corsa Champions. Al termine della sfida contro l'Inter femminile, Suzanne Bakker ha commentato la prestazione delle rossonere, analizzando i vari temi della partita. Di seguito, le parole dell'allenatrice del Milan. Sulla sconfitta contro l'Inter: "Frustrante il risultato perché perdiamo tre punti. Sono orgogliosa per come abbiamo lottato fino alla fine come squadra.🔗 Leggi su Pianetamilan.it © Pianetamilan.it - Milan Femminile, Bakker sul ko contro l’Inter: “Risultato frustrante, ma sono orgogliosa delle ragazze” Milan–Inter 1-5 | Derby amaro: meriti dell’Inter o troppi errori rossoneri | Viviana Caruso Notizie correlate Basket Serie C femminile. La Virtus conquista due punti pesanti. Baloncesto ko. Grande prestazione delle ragazze di Bicchi e FalchiLe ragazze della Serie C della Virtus Siena (nella foto) si prendono due punti molto importanti contro Baloncesto Firenze, al termine di una partita... Milan Femminile, Bakker: “Contenta del secondo tempo: buon gioco e tante chance”Suzanne Bakker, allenatrice del Milan Femminile, ha voluto rilasciare delle dichiarazioni al termine di Sassuolo-Milan, match vinto dalle rossonere... Contenuti di approfondimento Temi più discussi: SERIE A WOMEN, LA PREVIEW DI MILAN-NAPOLI; Women, le formazioni ufficiali di Inter-Milan; Serie A Femminile, Milan-Napoli 0-0: la cronaca del match. Pari e noia nello scontro Champions; Serie A femminile. Milan Women col Napoli sognando l’Europa. Milan Femminile, Bakker: Con l'Inter risultato frustrante, mancati i 3 puntiLa coach delle rossonere: Sono comunque orgogliosa di come questa squadra lavori ogni giorno duramente. Manca lo step finale ... fcinternews.it Femminile, le formazioni ufficiali del Derby. Nel Milan 3 giocatrici out per infortunioA breve ci sarà il fischio d'inizio del Derby Femminile tra Inter e Milan, di seguito le formazioni ufficiali per la sfida dell'Arena Civica di Milano. INTER WOMEN (3-5-2): ... milannews.it #MilanFemminile, sconfitta nel derby contro l’ #Inter: sfumato l’obiettivo terzo posto #ACMilan #SempreMilan x.com FULL TIME #FCInter #ACMilan 1-0 Bugeja 45' Il Milan Femminile perde di misura il Derby di Milano all'Arena Civica "Gianni Brera" e vede sfumare la qualificazione alla prossima Women's Champions League. Il match comincia con una doppia occasione facebook