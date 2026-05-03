Migranti imbarcazione si arena nel nord della Francia | morte 2 donne

Una piccola imbarcazione con migranti a bordo si è arenata su una spiaggia nel nord della Francia. Nella vicenda sono morte due donne e altre sedici persone sono rimaste ferite, tra cui tre con gravi ustioni. La vicenda si è verificata mentre i migranti tentavano di attraversare la Manica. Sul posto sono intervenuti i soccorritori, che hanno portato le persone ferite in ospedale.

Una piccola imbarcazione con a bordo migranti che tentavano di attraversare la Manica si è arenata su una spiaggia nel nord della Francia e il bilancio è di 2 donne morte e 16 feriti, fra cui 3 con gravi ustioni. L’imbarcazione, con a bordo 82 persone, era partita durante la notte dalla spiaggia di Hardelot, a pochi chilometri a sud del porto di Boulogne-sur-Mer, ma il motore si è guastato e ha iniziato ad andare alla deriva, ha detto ai giornalisti Christophe Marx, segretario generale della prefettura del Pas-de-Calais. Una motovedetta della gendarmeria marittima francese ha soccorso 17 persone e le ha portate a Boulogne-sur-Mer, mentre l’imbarcazione di fortuna si è arenata con altre 65 persone ancora a bordo.🔗 Leggi su Lapresse.it © Lapresse.it - Migranti, imbarcazione si arena nel nord della Francia: morte 2 donne Notizie correlate Migranti, l’asse Italia-Francia-Germania: si ipotizza il blocco navaleI ministri dell’Interno di Italia, Francia e Germania si sono riuniti sabato 18 aprile a Mirabella Eclano, in provincia di Avellino, per definire una... Soccorso nelle acque del Gargano: nel mare agitato si incaglia con l'imbarcazioneLe operazioni di soccorso, svolte sotto il coordinamento del 6^ MRSC della Direzione Marittima di Bari, nonostante le condizioni meteomarine... Una raccolta di contenuti Temi più discussi: La nave di Emergency soccorre 38 migranti, 'forte presenza libici'; Dopo quattro giorni di navigazione, la nave Life Support di Emergency è in arrivo al porto di Ortona con 68 migranti salvati; Nel porto di Ortona arriva la Life Support, la nave di ricerca e soccorso di Emergency; Porto, sbarcati a Livorno dalla nave ong Solidaire i 75 migranti soccorsi nelle acque del Mediterraneo. Gambia, si ribalta imbarcazione con 200 migrantiSette corpi recuperati e 96 persone messe in salvo. E' il bilancio del naufragio di un'imbarcazione, con più di 200 migranti a bordo, avvenuto la notte di Capodanno al largo delle coste del Gambia. Lo ... avvenire.it Migranti, dispersa imbarcazione al largo della Libia: si temono 116 mortiA dare la notizia l'ong Alarm Phone secondo cui una barca con 117 persone a bordo sarebbe affondata dopo dopo aver lasciato la Libia la sera del 18 dicembre. I dettagli, non confermati, sarebbero ... it.euronews.com #manfredonia #M5S #migranti “Date a Cesare quel che è di Cesare”. Manfredonia, il gruppo territoriale M5S esprime solidarietà al Vescovo - facebook.com facebook I piccoli migranti dimenticati sulle rotte dei Balcani x.com