Merate 112 protesi al ginocchio | il successo della chirurgia con Rosa

A Merate è stato introdotto un nuovo robot chirurgico chiamato Rosa, utilizzato per interventi di protesi al ginocchio. Questa tecnologia permette ai medici di eseguire operazioni con maggiore precisione e meno invasività. L'acquisto del robot è stato finanziato da un ente pubblico, che ha contribuito alla dotazione dell’ospedale locale. La tecnologia rosa promette di migliorare i tempi di recupero dei pazienti dopo l’intervento.

? Cosa scoprirai Come cambia la guarigione dopo l'intervento grazie alla tecnologia Rosa?. Chi ha finanziato l'acquisto del robot per l'ospedale di Merate?. Perché la precisione millimetrica del robot riduce i dolori post-operatori?. Come influisce l'allineamento robotico sulla durata della nuova protesi?.? In Breve Robot Rosa operativo da fine 2024 grazie a Fondazione Mariarosa e Giuseppe Crippa.. Finanziamento fornito dai patron di Technoprobe di Cernusco Lombardone per l'acquisto tecnologico.. Precisione millimetrica riduce perdite di sangue e accelera la riabilitazione dei pazienti.. Obiettivo reparto di Merate diventare centro di riferimento per chirurgia ad alta precisione.🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Merate, 112 protesi al ginocchio: il successo della chirurgia con Rosa Notizie correlate Protesi totale di ginocchio robot-assistita con il sistema Rosa: superata quota 100 interventiLa Struttura complessa di ortopedia e traumatologia dell’ospedale “San Leopoldo Mandic” di Merate ha eseguito il suo centesimo intervento di... Panoramica sull’argomento Si parla di: Protesi totale di ginocchio robot-assistita con il sistema Rosa: superata quota 100 interventi; Il robot Rosa in sala operatoria Superata quota 100 interventi. Mandic, Ortopedia: oltre cento interventi di protesi totale al ginocchio con RosaLa Struttura Complessa di Ortopedia e Traumatologia dell’Ospedale San Leopoldo Mandic di Merate ha eseguito il ... merateonline.it