In meno di un anno, la squadra è passata dalla promozione in Serie B alla retrocessione. Dal 4 maggio 2025 al primo maggio 2026 sono trascorsi 362 giorni. Durante questo periodo, si è verificato un calo significativo nei punti conquistati e nel numero di gol segnati. La breve distanza temporale ha segnato un rapido cambio di livello nel campionato.

Dal 4 maggio 2025 al primo maggio 2026. Trecentosessantadue giorni. Nemmeno un anno separa la data della promozione a quella della retrocessione. Il Pisa torna aritmeticamente in Serie B con tre giornate di anticipo. Mai era capitato nelle sette precedenti partecipazioni al campionato di massima serie. Un triste record. Ma non il solo. Contro il Lecce i nerazzurri hanno inanellato la sesta sconfitta di fila, un ruolino di marcia da film dell’orrore che mai il Pisa aveva registrato nella propria storia in massima serie. In totale, sono ventuno i ko in trentacinque partite. Dieci da quando Oscar Hiljemark è diventato allenatore. Il tecnico svedese ha conquistato, in dodici gare alla direzione, solo quattro punti.🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - Meno di un anno per tornare in B. Dalla media punti ai pochi gol fatti

IZUDINA I HAMDIJA - Sve prevare 17. dio

Notizie correlate

Leggi anche: Il Napoli ha solo due punti in meno rispetto all’anno scorso ma ha subito otto gol in più (Corsport)

Leggi anche: Il criticato Napoli di quest’anno ha appena quattro punti in meno rispetto allo scorso anno

Contenuti di approfondimento

Temi più discussi: Manca meno di un anno: Itajaí, stiamo arrivando!; Redditi calati di 450 euro in un anno a Treviso: Più lavoro, meno potere d’acquisto; Cinque maratone in meno di un anno: l'impresa di un'atleta sacilese in Emilia Romagna; Lavoro, ricerca Acli Iref: negli ultimi sei anni salari fermi, meno opportunità per i figli e le famiglie senza casa di proprietà.

Casa Romano e lo chef Luca Adobati da record: a meno di un anno dall’inaugurazione il ristorante entra nella Guida MichelinAperto il 20 aprile 2025 ha saputo fare subito breccia nella prestigiosa pubblicazione: sotto la guida dello chef, classe 1994, si distingue per una filosofia chiarissima, fatta di stagionalità ... bergamonews.it

«Niente bollette né affitto, in un anno spendo meno di 10mila euro. Ecco com'è la mia vita nella mini-casa»Vivere con meno di 11.000 dollari all'anno, senza bollette, affitto o spesa al supermercato: è la sfida estrema di Robin Greenfield. L'attivista, che abita in una mini-casa off-grid nel gelido ... leggo.it

Tra meno di 15 minuti, avrà inizio Gara 1 degli Ottavi di Finale PlayOff Basket Barcellona Ecco lo #Starting5 scelto da coach Boniciolli, insieme al roster di giornata Forza ragazzi #StellaEBK | #ConRomaNelCuore - facebook.com facebook

Meno di 10 minuti per fare male per #Vlahovic Lo dice la storia di questa stagione x.com