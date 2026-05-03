Marina di Massa | 8,5 milioni per il nuovo pontile entro il 2027

Il Comune di Marina di Massa ha annunciato un investimento di 8,5 milioni di euro per costruire un nuovo pontile, con un termine previsto entro il 2027. La gestione dei lavori sarà affidata a un soggetto che opererà senza ricevere compensi, e si sta definendo come il Comune possa evitare di sostenere i costi derivanti dai danni causati dall’armatore. Restano da chiarire i dettagli sulle modalità di realizzazione e sulla gestione degli aspetti legali e finanziari.

? Cosa scoprirai Come farà il Comune a non pagare i danni dell'armatore?. Chi gestirà concretamente i lavori senza ricevere alcun compenso?. Quando inizieranno ufficialmente i cantieri per la ricostruzione del pontile?. Perché l'amministrazione ha deciso di usare i fondi statali subito?.? In Breve 1,05 milioni di euro per la progettazione nel corso del 2026.. 7,52 milioni di euro stanziati per la costruzione nel 2027.. Sindaco Francesco Persiani commissario straordinario senza alcun compenso economico.. L'onorevole Andrea Barabotti e il sottosegretario Edoardo Rixi supportano l'emendamento.. Otto milioni e mezzo di euro stanziati per ricostruire il pontile di Marina di Massa entro la fine del 2027, secondo quanto annunciato dai vertici della Lega a Villa Cuturi.🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Marina di Massa: 8,5 milioni per il nuovo pontile entro il 2027 Notizie correlate Marina di Massa torna a passeggiare sul mare: riaperto il pontile dopo i danni della nave Guang RongMarina di Massa (Massa Carrara), 4 aprile 2026 – Un weekend di Pasqua all’insegna del sole e della voglia di mare. La ricostruzione del pontile. Arrivano 8,5 milioni di euro: "Risultato storico per Massa"di Alfredo Marchetti Il vice premier e ministro delle Infrastrutture e dei trasporti Matteo Salvini, in collegamento da Roma, si è detto "orgoglioso... Altri aggiornamenti Temi più discussi: Pontile di Marina di Massa: in arrivo 8,5 milioni per la ricostruzione; Marina di Massa, oltre 8,5 milioni per la ricostruzione del pontile; Pontile, ci pensa lo Stato. Stanziati 8,5 milioni di euro; Pontile di Marina di Massa, Barabotti (Lega): Oltre 8,5 milioni e commissario straordinario per un luogo simbolo della comunità. Pontile di Marina di Massa: in arrivo 8,5 milioni per la ricostruzioneIl sindaco di Massa Francesco Persiani sarà nominato commissario straordinario per la realizzazione dell'opera. La novità arriva dopo l'approvazione al Senato dell'emendamento al Decreto Legge Commiss ... noitv.it Nave incagliata sul pontile di Marina di Massa. I danni, il pericolo ambientale e quando sarà rimossaMarina di Massa, 29 gennaio 2025 – La conta dei danni e le prime operazioni propedeutiche alla rimozione. All’indomani dell’incidente che ha portato la nave Guang Rong ad incagliarsi sul pontile di ... lanazione.it Ricostruzione pontile di Marina di Massa, conferenza stampa sabato 2 maggio - facebook.com facebook