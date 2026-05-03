La ricostruzione del pontile Arrivano 8,5 milioni di euro | Risultato storico per Massa

È stato annunciato che sono stati assegnati 8,5 milioni di euro per la ricostruzione del pontile a Massa. Il ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti ha commentato da Roma, esprimendo soddisfazione per il modo in cui i militanti locali stanno rappresentando la Lega nella zona. La cifra rappresenta un risultato considerato storico per il territorio, secondo quanto riferito.

di Alfredo Marchetti Il vice premier e ministro delle Infrastrutture e dei trasporti Matteo Salvini, in collegamento da Roma, si è detto "orgoglioso per come i militanti massesi stiano rappresentando la Lega sul territorio". La nomina a commissario straordinario per i lavori di ricostruzione della parte finale del pontile di Marina di Massa del sindaco Francesco Persiani è stata accolta con gioia dai militanti della Lega. Ieri mattina a villa Cuturi, alla presenza dell’onorevole Andrea Barabotti, vera ’anima’ del progetto che di fatto porta all’ombra delle Apuane 8,5 milioni di euro per la ricostruzione, erano presenti anche i rappresentanti massesi della Lega.🔗 Leggi su Lanazione.it © Lanazione.it - La ricostruzione del pontile. Arrivano 8,5 milioni di euro: "Risultato storico per Massa" Notizie correlate Carceri, ecco i rinforzi. In Umbria arrivano 62 agenti: "È un risultato storico"In arrivo per le strutture carcerarie del distretto Umbria-Marche, 93 agenti della polizia penitenziaria. Massa abbraccia il Pontile. Le regole della passeggiataTutti sul pontile finalmente riaperto, nella giornata di ieri, per quello che a tutti gli effetti è sembrato un vero e proprio scampolo di primavera,... Contenuti di approfondimento Si parla di: La ricostruzione del pontile. Arrivano 8,5 milioni di euro: Risultato storico per Massa. La ricostruzione del pontile. Arrivano 8,5 milioni di euro: Risultato storico per MassaIl sindaco Persiani nominato commissario straordinario dei lavori per la banchina. L’onorevole Barabotti: Un traguardo frutto dell’impegno di squadra di queste settimane. lanazione.it Ricostruzione pontile, l’obiettivo è finire entro il 2027La Lega festeggia l'emendamento che assegna a Massa 8,5 milioni di euro per l'infrastruttura. Un risultato arrivato grazie alla triangolazione Persiani, Barabotti e Salvini. Adesso manca solo il via ... noitv.it