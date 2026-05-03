Il maltempo continua a interessare l’Italia, con un nuovo cambio di temperatura in arrivo. Dopo periodi di tempo stabile, le previsioni indicano un’ulteriore variazione con una circolazione di aria più fredda proveniente dall’Europa centrale. Questa evoluzione atmosferica comporterà un nuovo afflusso di aria fredda sul territorio italiano, influenzando le condizioni climatiche nelle prossime ore.

l tempo sta per voltare pagina ancora una volta. Dopo giornate segnate da una certa stabilità, l’atmosfera si prepara a rimescolare le carte con un cambio di circolazione su scala europea che avrà effetti evidenti anche sull’Italia. Non sarà un semplice passaggio perturbato, ma una fase più articolata, capace di dividere nettamente la Penisola tra aree esposte a piogge insistenti e zone dove, invece, il clima continuerà a mantenere tratti quasi primaverili avanzati, se non addirittura anticipi d’estate. Una dinamica che, come spesso accade in questa stagione, metterà in luce contrasti marcati e scenari meteo molto diversi a pochi chilometri di distanza.🔗 Leggi su Tvzap.it

© Tvzap.it - Maltempo, cambia tutto (di nuovo): dove torna il freddo in Italia

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