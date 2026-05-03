Negli ultimi mesi sono stati individuati numerosi annunci online e post sui social network che vendono prodotti falsi, tra cui maglie da calcio, abiti firmati, scarpe di marca, borse griffate e carte da gioco per bambini. Questi articoli vengono proposti su vari mercatini digitali, spesso a prezzi molto più bassi rispetto ai negozi ufficiali, attirando così l’attenzione di acquirenti di tutte le età.

Abiti di lusso. Scarpe con marchi notissimi. Borse griffate. Carte da gioco per bambini. Maglie gara di calcio e basket. Tutto rigorosamente falso. Le tre maxioperazioni condotte dalla Guardia di Finanza tra Firenze, Torino e Catania e comunicate negli ultimi giorni mostrano come la contraffazione rappresenti un perno intorno a cui ruota l’economia criminale che si traduce in un doppio danno per le aziende e per i consumatori. E attenzione ai nuovi canali per promuovere la vendita, come a Catania dove sono stati individuati e scoperti dei veri e propri mercatini telematici del falso. Le Fiamme gialle del secondo gruppo di Catania sono...🔗 Leggi su Ilsole24ore.com

© Ilsole24ore.com - Maglie da calcio, abiti firmati e carte per bambini: ecco i mercatini online e social del falso

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