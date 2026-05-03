Luciana Littizzetto punge la Rai a Domenica In | Fazio siamo di nuovo qui È già un avvicinamento

Durante una puntata di un noto programma televisivo, un'ospite ha commentato con ironia il suo rapporto con la rete pubblica, citando un collega che le ha inviato un videomessaggio a sorpresa. L'intervento si è concluso con una battuta sul loro ritorno e il possibile avvicinamento tra i due. La scena ha suscitato reazioni tra il pubblico e gli altri presenti in studio, lasciando intendere tensioni passate e un possibile riavvicinamento.

Ospite di Mara Venier, Luciana Littizzetto riceve un videomessaggio a sorpresa di Fabio Fazio e non perde l'occasione per lanciare una provocazione ironica sul loro addio al servizio pubblico.🔗 Leggi su Fanpage.it Notizie correlate Luciana Littizzetto: “Figli adottivi e una famiglia allargata, è così che faccio politica. Doloroso lasciare la Rai”Luciana Littizzetto racconta il romanzo Il tempo del la la la, tra menopausa ironica e fragilità. Alberto Angela senza contratto con la Rai: “Il rischio è un nuovo caso Fazio”Il divulgatore continua a curare speciali per la Rai, ma come svelato in commissione di Vigilanza da mesi manca un rinnovo di contratto. Una raccolta di contenuti Argomenti più discussi: Carmen Russo (gelida) punge Luciana Littizzetto per le scuse sulle battute sulla gravidanza: Meglio tardi che mai; Carmen Russo (gelida) punge Luciana Littizzetto per le scuse sulle battute sulla gravidanza: Meglio tardi che mai. Luciana Littizzetto punge la Rai a Domenica In: Fazio, siamo di nuovo qui. È già un avvicinamentoOspite di Mara Venier, Luciana Littizzetto riceve un videomessaggio a sorpresa di Fabio Fazio e non perde l'occasione per lanciare una provocazione ironica ... fanpage.it Luciana Littizzetto a Domenica In, spunta un videomessaggio di Fazio. E lei esulta: «Fabio siamo tornati in Rai»Fabio Fazio torna in Rai. Almeno per qualche minuto, e a distanza. A riportarlo simbolicamente negli studi del servizio pubblico è Luciana Littizzetto, ospite ... leggo.it Luciana Littizzetto su Fanpage.it riflette sul futuro incerto dei giovani “intrappolati in uno stagismo perpetuo”, sul caso Pucci a Sanremo (“può aver pesato l’accettazione di una comicità di destra”) e sul distacco “molto doloroso” dalla Rai. Con Fazio ormai s facebook Il primo romanzo di Luciana Littizzetto, “Il tempo del la la la”, che ci ha presentato a #CTCF, ha raggiunto la vetta dei libri più venduti su Amazon x.com