Lucchese - settore giovanile La Juniores due volte in vantaggio Ma il San Macario la riacciuffa

Nel settore giovanile della Lucchese, la squadra Juniores ha trovato il vantaggio in due occasioni durante la partita contro il San Macario, che ha però reagito e ha raggiunto il pareggio in due momenti diversi. La partita si è conclusa con il risultato di 2-2, con i giovani calciatori della Lucchese in campo con la formazione composta da Ennached, Nannizzi, Sharka, Taddei, Bossini, Xeka, Ouadjaout, Favre, Ragghianti, Morisi e Piroli. Durante il secondo tempo sono entrati Maccioni e Giorgetti.

Lucchese 2 S.Macario Oltres. 2 LUCCHESE: Ennached, Nannizzi, Sharka, Taddei (26’ st Ezzahery), Bossini, Xeka, Ouadjaout, Favre (27’ st Maccioni), Ragghianti, Morisi, Piroli (43’ st Giorgetti). (A disp.: Pagliai, Betti, Scaglione). All.: Tempesti. SAN MACARIO OLTRESERCHIO: M. Vannucchi, Pacolini (28’ st Ricci), De Gaspari, A. Vanucchi (6’ st Marafetti), Arena, Dinelli, Canali, Chelini, Kapidani, Marchetti (35’ st Cantoni), Bechelli. (A disp.: Lencioni, Carboncini, Checchi). All.: Bisordi. Arbitro: Bocca di Lucca. Reti: 24’ pt Ragghianti, 35’ pt A. Vannucchi, 41’ pt Sharka, 5’ st Canali. LUCCA - Pareggio a suon di gol tra Lucchese e San Macario Oltreserchio Nella penultima giornata di campionato.🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net © Sport.quotidiano.net - Lucchese - settore giovanile. La "Juniores» due volte in vantaggio. Ma il San Macario la riacciuffa Notizie correlate Lucchese - Settore giovanile: oggi alle 15 a Fornaci. La "Juniores» cerca i play-offTredicesima giornata del campionato "Juniores", con la Lucchese impegnata, alle 15, sul campo del Fornaci. Lucchese - Settore giovanile: "Viareggio Cup», rossoneri già agli ottavi. "Juniores», una sconfitta indoloreSassuolo 3 Lucchese 1 SASSUOLO: Cingolani, Burman, Golinelli, Gianelli, Merzi, Volante, Coman (1’ st Wiredu), Seck (14’ st Tumminelli), Sangiorgi,... Altri aggiornamenti Argomenti più discussi: Lucchese - giovanili. Penultimo mini-derby per la Juniores; Lucchese - Settore giovanile | oggi alle 15 a Fornaci La Juniores cerca i play-off. Lucchese - Settore giovanile: oggi alle 15 a Fornaci. La Juniores» cerca i play-offTredicesima giornata del campionato Juniores, con la Lucchese impegnata, alle 15, sul campo del Fornaci. Alla fine del torneo ... msn.com Lucchese - giovanili. Penultimo mini-derby per la Juniores»Nella penultima giornata di campionato la Juniores, domani, affrotnerà in casa, alle 16, al campo di San Vito, il ... msn.com