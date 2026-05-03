Lucchese - settore giovanile La Juniores due volte in vantaggio Ma il San Macario la riacciuffa

Da sport.quotidiano.net 3 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Nel settore giovanile della Lucchese, la squadra Juniores ha trovato il vantaggio in due occasioni durante la partita contro il San Macario, che ha però reagito e ha raggiunto il pareggio in due momenti diversi. La partita si è conclusa con il risultato di 2-2, con i giovani calciatori della Lucchese in campo con la formazione composta da Ennached, Nannizzi, Sharka, Taddei, Bossini, Xeka, Ouadjaout, Favre, Ragghianti, Morisi e Piroli. Durante il secondo tempo sono entrati Maccioni e Giorgetti.

Lucchese 2 S.Macario Oltres. 2 LUCCHESE: Ennached, Nannizzi, Sharka, Taddei (26’ st Ezzahery), Bossini, Xeka, Ouadjaout, Favre (27’ st Maccioni), Ragghianti, Morisi, Piroli (43’ st Giorgetti). (A disp.: Pagliai, Betti, Scaglione). All.: Tempesti. SAN MACARIO OLTRESERCHIO: M. Vannucchi, Pacolini (28’ st Ricci), De Gaspari, A. Vanucchi (6’ st Marafetti), Arena, Dinelli, Canali, Chelini, Kapidani, Marchetti (35’ st Cantoni), Bechelli. (A disp.: Lencioni, Carboncini, Checchi). All.: Bisordi. Arbitro: Bocca di Lucca. Reti: 24’ pt Ragghianti, 35’ pt A. Vannucchi, 41’ pt Sharka, 5’ st Canali. LUCCA - Pareggio a suon di gol tra Lucchese e San Macario Oltreserchio Nella penultima giornata di campionato.🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

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