Negli ultimi giorni, in Lombardia, sono state cancellate circa 6.000 corse di Trenord a causa di scioperi dei lavoratori. Questa riduzione ha causato disagi ai pendolari che utilizzano quotidianamente il servizio ferroviario. Le cancellazioni hanno interessato diverse tratte e orari, creando disservizi nel traffico regionale. Restano da capire quali siano le responsabilità e come si intenda intervenire per evitare ulteriori interruzioni in futuro.

? Cosa scoprirai Come influiscono queste 6.000 corse mancate sulla tua routine quotidiana?. Chi deve rispondere concretamente dei disagi subiti dai pendolari lombardi?. Perché i sindacati hanno causato un vuoto operativo così rilevante?. Quali strategie adotterà la Regione per evitare nuovi blocchi ferroviari?.? In Breve L'assessore Franco Lucente garantisce circa 2.400 corse giornaliere ai viaggiatori lombardi.. Il sistema ha assicurato 131.000 corse totali tra gennaio e febbraio 2026.. Le interruzioni hanno colpito la mobilità quotidiana tra borghi e centri principali.. Gli interventi infrastrutturali in corso influenzano la circolazione su tutto il territorio.🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Lombardia, 6.000 corse Trenord in meno: il bilancio degli scioperi

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