LIVE Giro di Romandia 2026 tappa di oggi in DIRETTA | Pogacar per l’ultimo assolo sulla salita di Leysin

Oggi si svolge l'ultima tappa del Giro di Romandia 2026, una corsa ciclistica che si tiene in Svizzera. La partenza avviene da Lucens e l’arrivo è previsto a Leysin. La tappa di oggi è la quinta e conclusiva dell’edizione di quest’anno. Tra i partecipanti, il ciclista sloveno è protagonista di un possibile attacco sulla salita di Leysin. La gara viene seguita in diretta da questa piattaforma.

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE Buongiorno amici di OA Sport e benvenuti alla DIRETTA LIVE testuale della quinta e ultima tappa del Giro di Romandia 2026, settantanovesima edizione della corsa elvetica, con partenza da Lucens e arrivo a Leysin. Il percorso misura 182.8 km e rappresenta l’unico arrivo in salita della corsa elvetica. Nonostante i “soli” 3 GPM, la tappa è caratterizzata da altre asperità non classificate sopratutto nella prima parte. Sottens (5.8 km al 3.9% medio, 3a categoria), comunque, sarà la prima vera ascesa della giornata ma sarà lontana dal dal traguardo. Verrà poi affrontata Vulliens (4 km al 4.4% medio), di 3a categoria.🔗 Leggi su Oasport.it © Oasport.it - LIVE Giro di Romandia 2026, tappa di oggi in DIRETTA: Pogacar per l’ultimo assolo sulla salita di Leysin Notizie correlate LIVE Giro di Romandia 2026, tappa di oggi in DIRETTA: Pogacar contro tutti sull’arrivo in salita di LeysinCLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE Buongiorno amici di OA Sport e benvenuti alla DIRETTA LIVE testuale della quinta e ultima tappa del Giro di... Leggi anche: Giro di Romandia 2026, tappa di oggi Lucens-Leysin: orari, tv, streaming. Pogacar cerca un nuovo assolo Contenuti utili per approfondire Temi più discussi: LIVE Giro di Romandia 2026, tappa di oggi in DIRETTA: Godon regola Fisher-Black e Paret-Peintre ad Orbe, Pogacar in controllo; DIRETTA Giro di Romandia 2026 LIVE, Terza Tappa; LIVE Giro di Romandia 2026, Prologo in DIRETTA: Godon spunta a sorpresa! Pogacar davanti a Roglic di 1?; DIRETTA Giro di Romandia 2026 LIVE, Prima Tappa. LIVE Giro di Romandia 2026, tappa di oggi in DIRETTA: Pogacar vince in solitaria, grande prestazione di LipowitzCLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 16.06 Termina qui la DIRETTA LIVE testuale della quarta tappa del Giro di Romandia 2026. Vi ringraziamo per aver ... oasport.it LIVE Giro di Romandia 2026, tappa di oggi in DIRETTA: Pogacar non lascia nulla agli avversari e concede il bisCLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 17:44 Si chiude qui la nostra DIRETTA LIVE testuale della seconda tappa del Giro di Romandia 2026. Grazie per ... oasport.it Ultima tappa del Giro di Romandia. Altra vittoria di Pogacar o vedete una soluzione alternativa Si parte presto, la diretta su Eurosport e Discovery è alle 14. - facebook.com facebook Giro di Romandia 2026 presents the Lucens-Leysin stage: a 178.2 km finale with a challenging early profile and a decisive final climb. Expect a sprint or a late move on Leysin as the GC contenders duel for the win. Full route, favorites, betting odds, an… x.com