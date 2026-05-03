LIVE Giro di Romandia 2026 tappa di oggi in DIRETTA | invariato il vantaggio dei battistrada

Oggi si tiene la tappa del Giro di Romandia 2026, con la corsa che si svolge ancora in modo invariato rispetto ai giorni precedenti. I battistrada mantengono il vantaggio, mentre tra i protagonisti, Tadej Pogacar potrebbe entrare nella top ten della giornata, un risultato che non si verifica dal 2001, e che segnerebbe la sesta volta consecutiva in cui un corridore raggiunge questa posizione durante la gara. La corsa prosegue in attesa di aggiornamenti ufficiali.

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 13.46 Se Tadej Pogacar dovesse entrare nella top ten della giornata, fatto molto probabile, sarebbe il primo corridore dal 2001 ad entrare per sei volte consecutive nelle prime 10 posizioni di tappa al Giro di Romandia. 13.43 E’ iniziata, per i fuggitivi, la salita di Sottens (5.8 km al 3.9% medio, 3a categoria). 13.42 Con 12 successi Jan Tratnik è il corridore più vincente presente in fuga. 13.39 Rimangono da affrontare oltre 2000 metri di dislivello. 13.36 Jan Tratnik ha già vinto una tappa del Romandia, nel 2019. Vedremo se lo sloveno andrà a caccia del secondo succeso qui in Svizzera o se sarà un punto d’appoggio per Lipowitz.🔗 Leggi su Oasport.it

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