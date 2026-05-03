LIVE Giro di Romandia 2026 tappa di oggi in DIRETTA | i fuggitivi guidano con 3’15 di vantaggio sul gruppo

Oggi si svolge la tappa del Giro di Romandia 2026, con i fuggitivi che mantengono un vantaggio di 3 minuti e 15 secondi sul gruppo principale. A 120 chilometri dal traguardo, il distacco tra i primi e la massa di corridori resta stabile. La corsa continua con un ritmo costante, mentre le squadre si preparano per le fasi decisive della gara.

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 13.21 Mancano 120 km all’arrivo. 13.18 Invariato il vantaggio dei battistrada: sempre 3’15” sul gruppo. 13.15 Inizia una breve salita abbastanza facile (4.2 km al 4%) per la testa della corsa. 13.12 Sul traguardo di Leysin cielo coperto con qualche sprazzo di sole, temperatura intorno ai 15°. 13.09 Sempre 3’15” il vantaggio dei battistrada sul plotone. 13.06 Il più giovane della fuga è il belga Robbe Dhondt, classe 2004, mentre il più anziano è Jan Tratnik, classe ’90. 13.03 Tadej Poagacr ha chiuso nelle prime sei posizioni tutte le tappe di questa edizione del Giro di Romandia, con ben tre vittorie a referto.🔗 Leggi su Oasport.it

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