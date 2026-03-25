LIVE Giro di Catalogna 2026 tappa di oggi in DIRETTA | fuggitivi con un minuto di vantaggio sul gruppo a 80 dall’arrivo

Oggi si svolge la tappa in corso del Giro di Catalogna 2026, con i fuggitivi che hanno un vantaggio di un minuto sul gruppo principale a 80 chilometri dall’arrivo. Contestualmente, si stanno tenendo anche le dirette di altre competizioni ciclistiche: la Ronde van Brugge dalle 12.45 e una tappa di una corsa minore dalle 13.

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE LA DIRETTA LIVE DELLA RONDE VAN BRUGGE DALLE 12.45 LA DIRETTA LIVE DELLA TAPPA DI OGGI DELLA COPPI&BARTALO DALLE 13.30 15.46 Ora parte di questa frazione molto mossa, fatta di tanti saliscendi: vedremo cosa succederà. 15.43 Poco più di 80 km all’arrivo. 15.40 Siamo sulle due ore di corsa esatte. 15.37 Ora si è alzata la media in corsa, complice anche la discesa, siamo sui 37.8 kmh. 15.34 Superato lo sprint intermedio di Cornudella de Montsant. 15.31 Il plotone è molto compatto. 15.29 Il gruppo accorcia ancora il gap a 1:20. 15.25 In discesa c’è uno sprint intermedio, che regala 3-2-1 secondi di abbuono, posto a Cornudella de Montsant. 🔗 Leggi su Oasport.it © Oasport.it - LIVE Giro di Catalogna 2026, tappa di oggi in DIRETTA: fuggitivi con un minuto di vantaggio sul gruppo a 80 dall’arrivo Articoli correlati LIVE Giro di Catalogna 2026, tappa di oggi in DIRETTA: il gruppo mette nel mirino i fuggitivi ai -80CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 15:31 C’è un pizzico di vento laterale che per ora non consente il tentativo di aprire i cosiddetti... LIVE Giro di Catalogna 2026, tappa di oggi in DIRETTA: il gruppo mette nel mirino i fuggitiviCLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 15:33 C’è un pizzico di vento laterale, che per ora non è tale da fornire la possibilità di aprire ventagli. Altri aggiornamenti su LIVE Giro di Catalogna 2026 tappa di... Temi più discussi: LIVE Giro di Catalogna 2026, tappa di oggi in DIRETTA: volata poderosa di Magnus Cort, terzo Busatto; Volta a Catalunya 2026, Evenepoel sfida Vingegaard: dove vederla in tv e streaming; LIVE Giro di Catalogna 2026, tappa di oggi in DIRETTA: Godon beffa un ottimo Evenepoel, quinto Gualdi; Giro di Catalogna 2026, tappa di oggi Figueres-Banyoles in tv: orari, percorso, favoriti. Prima sfida tra Evenepoel e Vingegaard?. LIVE Giro di Catalogna 2026, tappa di oggi in DIRETTA: meno di 100 km all’arrivo. Il gruppo controlla la fugaCLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE LA DIRETTA LIVE DELLA RONDE VAN BRUGGE DALLE 12.45 LA DIRETTA LIVE DELLA TAPPA DI OGGI DELLA COPPI&BARTALO ... oasport.it Giro di Catalogna 2026, tappa di oggi Mont-roig del Camp – Vila-seca in tv: orari, percorso, favoriti. Godon cerca il bisTerza tappa per il Giro di Catalogna 2026. In scena oggi la frazione da Mont-roig del Camp a Vila-seca, di 159,4 chilometri. Andiamo a scoprirla nel ... oasport.it «Ogni corsa di quest’anno sarà una grande festa, un modo per ringraziare tutti quelli che mi hanno supportato in questi anni». Nairo Quintana ha chiuso così la conferenza stampa organizzata domenica, alla vigilia del Giro di Catalogna, per annunciare il prop - facebook.com facebook