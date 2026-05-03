Oggi si conclude il Giro di Romandia 2026 con l’ultima tappa, che prenderà il via alle 11.50. La partenza della quinta e finale frazione è programmata per le 11.30, con un’ora di differenza rispetto al via ufficiale. La gara si svolge in Svizzera e vede protagonisti i ciclisti impegnati nelle ultime fasi della competizione. Aggiornamenti in tempo reale sono disponibili per seguire l’andamento della giornata.

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 11.30 Tra 20? è fissata la partenza della quinta e ultima tappa del Giro di Romandia 2026. Buongiorno amici di OA Sport e benvenuti alla DIRETTA LIVE testuale della quinta e ultima tappa del Giro di Romandia 2026, settantanovesima edizione della corsa elvetica, con partenza da Lucens e arrivo a Leysin. Il percorso misura 182.8 km e rappresenta l’unico arrivo in salita della corsa elvetica. Nonostante i “soli” 3 GPM, la tappa è caratterizzata da altre asperità non classificate sopratutto nella prima parte. Sottens (5.8 km al 3.9% medio, 3a categoria), comunque, sarà la prima vera ascesa della giornata ma sarà lontana dal dal traguardo.🔗 Leggi su Oasport.it

© Oasport.it - LIVE Giro di Romandia 2026, tappa di oggi in DIRETTA: alle ore 11.50 prenderà il via l’atto conclusivo

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