LIVE Eczacibasi-Vakifbank 1-3 Champions League volley femminile 2026 in DIRETTA | la settima meraviglia di Guidetti!

Nella partita di Champions League di volley femminile, la squadra ospite ha vinto con un punteggio di 3-1 contro la squadra di casa. La partita si è svolta in diretta e si è conclusa con la vittoria della squadra avversaria. La stagione del volley femminile si è conclusa e tra pochi giorni inizierà quella delle Nazionali. La diretta si può aggiornare cliccando sul link dedicato.

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 21.08: La stagione del volley femminile si chiude qui e tra qualche giorno inzierà quella delle Nazionali. Grazie per averci seguito e buona serata! 21.06: In casa Vakifbank top scorer Boskovic con 33 punti, 26 punti Markova, 10 punti per Gunes. In casa Eczacibasi 20 punti pwer Karakurt, 14 punti per jack-Kisal e 13 punti per Stysiak tornata sulla terra dopo la partita della vita giocata ieri contro Scandicci (anche per colpa di scandicci) 21.04: Sette Champions per il Vakif, tutte targate Giovanni Guidetti, ormai una vera istituzione per il volley europeo e mondiale. Ha incontrato difficoltà nel cammino: era sotto 0-2 a Milano, e ha rimontato, era sotto 0-2 ieri contro Conegliano e ha rimontato.🔗 Leggi su Oasport.it © Oasport.it - LIVE Eczacibasi-Vakifbank 1-3, Champions League volley femminile 2026 in DIRETTA: la settima meraviglia di Guidetti! Eczacibasi - Vakifbank - Highlights - Turkiye volleyball league - Play off -1 Notizie correlate LIVE Eczacibasi-Vakifbank 0-2, Champions League volley femminile 2026 in DIRETTA: la squadra di Bregoli avanti nel terzo set, 13-1115-15 Che azioneeeeeeeeee! Esce la diagonale di Plummer da zona 4 ma quante difese! 21-25 Boskoviiiiiiiiiiiiiic! Vincente da zona 2 e il Vakifbank va... LIVE Eczacibasi-Vakifbank, Champions League volley femminile 2026 in DIRETTA: il derby turco assegna il trofeo più ambitoCLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE Buonasera e benvenuti alla DIRETTA LIVE della finale di Champions League di volley femminile 2025-2026, tra... Contenuti e approfondimenti Temi più discussi: Eczacibasi-Vakifbank oggi, Finale Champions League volley femminile 2026: orario, tv, programma, streaming; Finale | Vak?fBank Istanbul - Eczac?ba?? Dynavit Istanbul in Diretta Streaming | DAZN IT; Eczacibasi-Scandicci 3-2: rivivi il LIVE della semifinale; Volley, Champions League: finale tutta turca tra VakifBank ed Eczacibasi. Scandicci KO. LIVE Eczacibasi-Vakifbank 1-2, Champions League volley femminile 2026 in DIRETTA: la squadra di Bagnoli avanti nel quarto set, 8-11CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 16-24 Primo tempo Gunes 16-23 Vincente Markova da zona 4 16-22 Diagonale Karakurt da zona 4 15-22 Invasione di ... oasport.it Eczacibasi-Vakifbank oggi, Finale Champions League volley femminile 2026: orario, tv, programma, streamingIstanbul si prepara a vivere una notte europea tutta in casa, ma dal forte accento italiano. La finale della Champions League 2026 di volley femminile ... oasport.it SCONFITTA PER SCANDICCI Le ragazze di mister Gaspari non riescono a centrare la seconda finale consecutiva: vittoria in quattro set per Eczacibasi che adesso si giocherà il titolo in finale contro VakifBank - facebook.com facebook ULTIM'ORA VOLLEY F. Champions League, Eczacibasi-Scandicci 3-2 Sarà derby turco in finale contro il VakifBank #Scandicci sfiderà #Conegliano per il 3°-4° posto #SkySport #Volley x.com