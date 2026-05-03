LIVE Eczacibasi-Vakifbank 1-3 Champions League volley femminile 2026 in DIRETTA | la settima meraviglia di Guidetti!

Da oasport.it 3 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Nella partita di Champions League di volley femminile, la squadra ospite ha vinto con un punteggio di 3-1 contro la squadra di casa. La partita si è svolta in diretta e si è conclusa con la vittoria della squadra avversaria. La stagione del volley femminile si è conclusa e tra pochi giorni inizierà quella delle Nazionali. La diretta si può aggiornare cliccando sul link dedicato.

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 21.08: La stagione del volley femminile si chiude qui e tra qualche giorno inzierà quella delle Nazionali. Grazie per averci seguito e buona serata! 21.06: In casa Vakifbank top scorer Boskovic con 33 punti, 26 punti Markova, 10 punti per Gunes. In casa Eczacibasi 20 punti pwer Karakurt, 14 punti per jack-Kisal e 13 punti per Stysiak tornata sulla terra dopo la partita della vita giocata ieri contro Scandicci (anche per colpa di scandicci) 21.04: Sette Champions per il Vakif, tutte targate Giovanni Guidetti, ormai una vera istituzione per il volley europeo e mondiale. Ha incontrato difficoltà nel cammino: era sotto 0-2 a Milano, e ha rimontato, era sotto 0-2 ieri contro Conegliano e ha rimontato.🔗 Leggi su Oasport.it

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Eczacibasi - Vakifbank - Highlights - Turkiye volleyball league - Play off -1

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