Una lite tra due giovani è finita con un'aggressione a coltellate, lasciando un ragazzo di 17 anni in condizioni gravi. L'incidente è avvenuto in strada dopo una discussione iniziata con una mancata precedenza, seguita da gestacci, insulti e minacce. La situazione è degenerata in un corpo a corpo e, infine, in un episodio di violenza con coltellate alla coscia. Un 27enne è stato arrestato in relazione all'accaduto.

La mancata precedenza, i gestacci, gli insulti, le minacce, poi il corpo a corpo e le coltellate alla coscia. Rohan, 17 anni di Olgiate Molgora, adesso è ricoverato in prognosi riservata nel reparto di Rianimazione dell’ospedale Papa Giovanni XXIII di Bergamo, mentre Gianluca, di 27 anni, pure lui di Olgiate, è in carcere a Pescarenico per tentato omicidio aggravato. Entrambi giravano armati, con un coltello a serramanico, Rohan anche con un tirapugni. La lite sfociata nel sangue è scoppiata giovedì sera dopo cena a Calco, in via Cornello: Rohan era in motorino, Gianluca al volante della sua utilitaria; uno dei due non ha dato la precedenza all’altro e si è sfiorato l’incidente.🔗 Leggi su Ilgiorno.it

© Ilgiorno.it - Lite stradale a coltellate. Grave ragazzo di 17 anni. Ventisettenne arrestato

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