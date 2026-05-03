L’ironia tagliente dello Stand-Up Comedyficio

Uno spettacolo che combina poesia, cinema e colonne sonore presenta anche momenti di stand-up comedy, con battute che provocano risate immediate. In scena si alternano giovani artisti di rap e musicisti che suonano l’ukulele con sonorità hawaiiane, mentre l’attenzione si sposta anche sulla musica degli anni ‘90 e Duemila. La serata propone così un’ampia varietà di linguaggi artistici, creando un mosaico di espressioni culturali diverse.

Uno spettacolo che intreccia poesia e cinema, colonne sonore e racconti. E poi le risate graffianti della stand-up comedy, le nuove leve del rap, le sonorità hawaiiane dell’ukulele e una lunga immersione nella musica degli anni ‘90 e Duemila. Sono gli eventi che animeranno la settimana del Tambourine di Seregno. Il circolo di via Tenca aprirà martedì alle 21.30 con l’ultimo ritrovo di stagione dell’ Ukulele Club Brianza, il laboratorio in cui imparare a suonare questo strumento. Ingresso libero con tessera Arci. Mercoledì alla stessa ora Davide Passoni e Alessio Pamovio daranno vita a “Non solo poetry slam - Cinepoesia: uno spettacolo di colonne sonore e poesie nel cinema“.🔗 Leggi su Ilgiorno.it

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