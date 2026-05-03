Il sud del Libano è tornato ad essere al centro di una nuova escalation militare, con 11 villaggi sotto ordine di evacuazione e raid israeliani che si sono susseguiti nelle ultime ore. Secondo fonti sul territorio e media internazionali, le operazioni militari sono aumentate, contribuendo a un clima di tensione crescente nella regione. La situazione rimane particolarmente delicata e monitorata da vicino dalle autorità locali e internazionali.

Come scrive il giornalista Samir Al Qaryouti, citando fonti sul posto e media internazionali, il sud del Libano torna a essere teatro di una forte escalation militare. L’esercito israeliano ha emesso oggi un ordine di evacuazione rivolto agli abitanti di 11 villaggi, chiedendo di abbandonare immediatamente le proprie abitazioni e di spostarsi di almeno mille metri verso aree aperte. Secondo quanto riportato, la comunicazione militare è arrivata in concomitanza con una nuova ondata di bombardamenti e raid aerei che hanno colpito diverse località della regione. Le aree interessate dall’ordine di evacuazione includono, tra le altre, Dawir, Arabsalim, Sharqiyya, Nabatieh, Jibsheet, Ra’shit, Srifa, Dounin, Buriq, Qa’qaa’iyat al-Jisr, Qasiba al-Nabatiyya e Kafr Sir.🔗 Leggi su Laprimapagina.it

© Laprimapagina.it - Libano, nuova escalation al sud: 11 villaggi sotto ordine di evacuazione e raid israeliani in serie

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