Lera | rischio idraulico a Carrara allarme per il torrente Parmignola

A Carrara si è verificato un rischio idraulico legato al torrente Parmignola, a causa dell'accumulo di detriti nell’alveo. Questo accumulo può modificare il corso naturale del torrente e aumentare il rischio di inondazioni in alcune zone. Sono state segnalate infiltrazioni d’acqua all’incrocio tra alcune vie, creando potenziali danni alle strutture e alle vie di circolazione. La situazione ha portato a un allarme tra le autorità locali.

? Cosa scoprirai Come possono i detriti nell'alveo deviare la forza del torrente?. Quali danni potrebbero causare le infiltrazioni all'incrocio tra le vie citate?. Chi deve intervenire con le ruspe prima delle prossime piogge?. Perché i residenti segnalano criticità costanti fin da gennaio?.? In Breve Infiltrazioni visibili all'incrocio tra Via del Parmignola e Via Cà Marchetti.. Accumulo detriti nell'alveo sposta la corrente contro le sponde del torrente.. Segnalazioni costanti dei residenti registrate fin da gennaio scorso.. Rischio di nuovi danni per le comunità di Battilana e Marinella.. Rossella Lera di Patto per il Nord lancia un allarme urgente sulla sicurezza del torrente Parmignola, denunciando infiltrazioni visibili all’incrocio tra Via del Parmignola e Via Cà Marchetti.🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Lera: rischio idraulico a Carrara, allarme per il torrente Parmignola Notizie correlate Lavori sul torrente Ciuffenna. Opera per il rischio idraulico. A marzo la fine del secondo lottoSi concluderà entro la fine di marzo il secondo lotto dei lavori per la mitigazione del rischio idraulico lungo il torrente Ciuffenna, un intervento... Emanata allerta rossa per rischio idrogeologico e rischio idraulico nella Puglia centro-settentrionaleDichiarato inoltre lo stato di preallerta per rischio idraulico per la diga Occhito, in valutazione la diga di Conza. Aggiornamenti e contenuti dedicati Valutazione del rischio idraulico in azienda: formazione e prevenzionePer parlare di rischio idraulico e favorire una efficace valutazione e prevenzione delle possibili conseguenze, l’ Associazione Italiana Formatori ed Operatori della Sicurezza sul Lavoro ( Aifos) ... puntosicuro.it Passerella crollata nell’Adda, rischio idraulico a causa dei detriti: richiesta di intervento urgenteL’intervento è ritenuto necessario per eliminare le parti metalliche e i materiali che oggi ostacolano il regolare deflusso delle acque, creando un potenziale rischio idraulico. Un pericolo che ... ilgiorno.it