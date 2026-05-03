Leleivyte buona prova E Costantini in forma

Nell’ultima gara, le atlete del Team Aromitalia 3T Vaiano hanno ottenuto buoni risultati, con Leleivyte che si è distinta per una buona performance e Costantini che si è presentata in forma. La squadra ha partecipato con entusiasmo, portando a casa risultati positivi in una competizione ufficiale. La corsa si è svolta in un clima di concentrazione e determinazione, con le atlete che hanno dimostrato impegno e capacità.

Un ottimo risultato per la formazione femminile élite del Team Aromitalia 3T Vaiano nell’edizione 2026 del Gran Premio della Liberazione Donne, la prestigiosa competizione internazionale svoltasi nel rispetto della tradizione sul Circuito delle Terme di Caracalla valevole come prova della " Coppa Italia delle Regioni ". È stata l’esperta e brava lituana Rasa Leleivyte, già terza di recente alla Umag Classic Ladies a conquistare un brillante sesto posto al termine dei 96 chilometri di gara, sui sedici giri del tradizionale circuito della capitale. L’atleta diretta in ammiraglia dai due direttori sportivi Paolo Baldi e Matteo Ferrari si è giocata in volata la medaglia di bronzo, sprintando nel drappello giunto alle spalle delle due fuggitive di giornata.🔗 Leggi su Lanazione.it © Lanazione.it - Leleivyte, buona prova. E Costantini in forma Notizie correlate “È stata informata”. Caterina Baliva, La Volta buona in forma ridottaIl volto sorridente e familiare di Caterina Balivo continua a essere uno dei punti di riferimento del pomeriggio televisivo italiano. Leggi anche: Tisane drenanti: i rimedi naturali per ottenere una buona forma fisica