È stata informata Caterina Baliva La Volta buona in forma ridotta

Il volto sorridente e familiare di Caterina Balivo continua a essere uno dei punti di riferimento del pomeriggio televisivo italiano. Alla guida de La volta buona, la conduttrice ha saputo costruire nel tempo un appuntamento quotidiano capace di mescolare intrattenimento, attualità e racconti personali, conquistando una fetta sempre più ampia di pubblico. La sua presenza sul piccolo schermo rappresenta ormai una certezza per i telespettatori dell’ammiraglia Rai. >> “Nostra madre è morta così”. Il dramma delle due ospiti in studio e Caterina Balivo in lacrime Nel corso delle ultime settimane, Caterina Balivo ha rafforzato il legame con il pubblico anche attraverso momenti più intimi e personali, come quando ha condiviso in diretta alcuni ricordi legati alla sua esperienza a Miss Italia. 🔗 Leggi su Caffeinamagazine.it

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Caterina Balivo - La Volta Buona - 04-03-26

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