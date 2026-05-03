? Cosa scoprirai Dove si trovano i negozi che distribuiscono il modello gratuito?. Come funziona la modalità make and take per ottenere l'N-1?. Perché le scorte potrebbero esaurirsi prima delle ore 14:00?. Chi può partecipare all'iniziativa senza dover acquistare il set ufficiale?.? In Breve Distribuzione limitata tra le ore 12:00 e le 14:00 in USA e Canada.. Joseph Green analizza l'impatto mediatico delle promozioni legate al franchise Star Wars.. Modello esclusivo per partecipanti con età minima di 10 anni.. Limite massimo di un singolo modello per ogni partecipante ai punti vendita.. I negozi selezionati della catena Lego distribuiscono questo 3 maggio modelli gratuiti dell’N-1 Starfighter per celebrare la giornata dedicata a Star Wars.🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Lego regala l’N-1 Star Wars: come avere il modello gratuito

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