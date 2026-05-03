Le scarpe protagoniste al Cult100? Abbiamo Valentino Saint Laurent e Rodarte

Al Guggenheim Museum si è svolto il terzo evento annuale Cult100, organizzato da Cultured Magazine con la collaborazione di Valentino e Valentino Beauty. L'evento ha visto la partecipazione di diverse personalità del settore dello spettacolo e della moda, con le scarpe come protagoniste principali. Tra i marchi presenti, Valentino, Saint Laurent e Rodarte sono stati i nomi più noti sul palco.

Il terzo evento annuale Cult100, organizzato da Cultured Magazine insieme a Valentino e Valentino Beauty, si è tenuto al Guggenheim Museum, riunendo numerose personalità del mondo dello spettacolo e della moda. Tra gli ospiti presenti c’erano anche Keke Palmer, Naomi Watts e Tory Burch. L’evento ha messo in evidenza una varietà di scelte stilistiche nel campo delle calzature, con modelli che spaziavano da sandali gioiello a stivali statement, confermando il ruolo centrale degli accessori nella costruzione del look da red carpet. E le nostre preferite erano quelle di Natalia Dyer. Le scarpe preferite del Cult100? Quelle di Natalia Dyer e i sandali Rockstud di Valentino.🔗 Leggi su Metropolitanmagazine.it

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