le partite ultime sfide per definire il tabellone di post season

Questa sera si concluderà il quadro delle squadre qualificate ai quarti di finale dei playoff, dopo le ultime partite di questa settimana. Nel primo turno di play-in, Livorno ha battuto Milano 102-84, assicurandosi un posto contro Rimini, mentre Cremona ha superato Torino 59-56, accedendo alla sfida con Avellino. Le partite determineranno le otto formazioni che si contenderanno il titolo nelle fasi successive.

In serata il tabellone playoff sarà allineato ai quarti di finale. Il primo turno di play-in, quello andato in scena in settimana, ha lanciato Livorno (102-84 su Milano) alla sfida con Rimini e ha promosso Cremona (59-56 su Torino) al match con Avellino. Oggi le due partite, con l’incontro del Flaminio che manderà la vincente a sfidare Pesaro. Gara1 dei quarti, come annunciato in settimana, slitterà a sabato e si giocherà presumibilmente a Jesi per l’indisponibilità della Vitrifrigo Arena. Dalla stessa parte di tabellone, l’altro quarto vedrà di fronte Cividale e Rieti. Nel secondo play-in di oggi, Avellino ospita Cremona e può partire con i favori del pronostico, ma deve fare i conti con i tanti infortuni che hanno falcidiato la rosa nel momento clou della stagione.🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

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