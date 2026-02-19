Post alluvione concluso il cantiere sul Savio da 1,3 milioni | Si apre fase decisiva definire le priorità
Dopo l’alluvione che ha colpito Cesena, i lavori sul fiume Savio sono terminati. Il progetto, del valore di 1,3 milioni di euro, mirava ad aumentare la capacità di deflusso delle acque. La fine dei lavori apre una fase importante per la gestione del rischio idraulico. Ora si attende di definire le priorità per mantenere il territorio più sicuro durante le future piene. La conclusione del cantiere rappresenta un passo avanti nella protezione delle aree più vulnerabili. La prossima fase riguarda la pianificazione delle misure di prevenzione.
Sul fiume Savio, nel comune di Cesena, si è appena concluso un cantiere da 1,3 milioni di euro per aumentare la capacità di deflusso dell’acqua. E un altro, analogo, ma dal valore di 2,5 milioni, è in corso sul Montone, nel tratto urbano di Forlì. Sono due tra gli interventi più importanti che stanno interessando il territorio della provincia di Forlì-Cesena. In totale, tra finiti, avviati e progettati, i cantieri in capo all’Agenzia regionale per la Sicurezza territoriale e la Protezione civile sono ben 44, per un investimento di quasi 82 milioni di euro, mentre altri sei interventi riguardano i versanti, per 9,5 milioni circa.🔗 Leggi su Cesenatoday.it
