Le notizie più importanti di oggi 3 maggio 2026 a Latina e in provincia

Da latinatoday.it 3 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Il 3 maggio 2026 a Latina e nella provincia si sono verificati diversi eventi rilevanti. Nella giornata sono state riportate alcune notizie di cronaca, tra cui interventi di emergenza e attività di polizia. Sono stati segnalati anche movimenti legati alle attività commerciali e cambiamenti nelle infrastrutture locali. Questa giornata ha visto inoltre alcune iniziative pubbliche e interventi di sicurezza nelle varie zone del territorio.

Cosa è accaduto oggi a Latina e in provincia? Ecco un breve riepilogo di questa prima domenica maggio, attraverso le principali notizie che hanno interessato il territorio pontino e le zone vicine.- Si indaga sul cadavere rinvenuto nelle acque al largo dell'isolotto di Gavi, a Ponza, nella.🔗 Leggi su Latinatoday.it

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