Le ‘Giornate Rosse’ La rivoluzione impossibile che ha segnato un’epoca

Il 2 maggio, una domenica, lo Sporting Club Viareggio e l’Unione Sportiva Lucchese si affrontarono in una partita giocata sul campo di Villa Rigutti. Questo evento è ricordato come parte delle cosiddette ‘Giornate Rosse’, un momento che ha segnato un’epoca nello sport locale. La sfida tra le due squadre attirò l’attenzione di molti appassionati, diventando un punto di riferimento per il calcio in quella regione.

Il 2 maggio, allora era domenica, lo Sporting Club Viareggio sfidò sul campo di Villa Rigutti l’ Unione Sportiva Lucchese. La partita, “a rischio” visti gli incidenti nella gara di andata, fu diretta dall’arbitro lucchese Rossini, mentre svolse le funzioni di guardalinee il viareggino Augusto Morganti, ex ufficiale di complemento in congedo. Il primo tempo si chiuse con la formazione locale in vantaggio di due reti, poi nella ripresa la Lucchese riuscì a pareggiare. A tempo non ancora scaduto, l’arbitro fischiò la fine della gara mentre la Lucchese subiva il gioco dei viareggini. Questa decisione non piacque al Morganti che protestò energicamente, mentre nel campo i giocatori vennero alle mani.🔗 Leggi su Lanazione.it © Lanazione.it - Le ‘Giornate Rosse’. La rivoluzione impossibile che ha segnato un’epoca Le Temps des Ouvriers : 300 ans de luttes qui ont changé le monde du travail - Documentaire - AT Notizie correlate Leggi anche: Calcio in lutto, addio all’ex presidente che ha segnato un’epoca Leggi anche: Gino Paoli e Ornella Vanoni, amore e musica: la storia intensa che ha segnato un’epoca Contenuti utili per approfondire Argomenti più discussi: Le ‘Giornate Rosse’. La rivoluzione impossibile che ha segnato un’epoca; Calendario di maggio 2026: feste, date e giorni da segnare in rosso; A Osio Sotto è tutto pronto per la grande sfilata delle Rosse di Maranello; Il giorno delle foglie rosse - L'omaggio di Luca e Sauro Lanzi ai caduti di San Polo. Negozi aperti h24, sette giorni su sette, con orari lunghi e continuati anche nelle giornate rosse del calendario. Verso le festività del 25 Aprile e 1 maggio si riaccende il dibattito sull’opportunità di rivedere la liberalizzazione degli orari - facebook.com facebook