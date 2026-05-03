Le buche perenni dello Sperone | tornano nonostante i lavori

Nella zona dello Sperone, le buche rimangono presenti anche dopo i recenti interventi di riparatura. Nonostante i lavori svolti, le condizioni delle strade continuano a mostrare i soliti problemi, creando disagi per automobilisti e pedoni. La situazione si ripresenta periodicamente, senza apparenti miglioramenti duraturi. La questione delle buche perenni si ripropone con regolarità, sollevando dubbi sull’efficacia delle riparazioni effettuate.

Allo Sperone, nonostante le riparazioni stradali, non cambia mai niente. I lavori a cosa servono se le buche sono ancora lì?.🔗 Leggi su Palermotoday.it

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