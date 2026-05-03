Lavoro | salari fermi negli ultimi sei anni le maggiori difficoltà sono per le famiglie senza casa di proprietà

Un nuovo rapporto dell'IREF ACLI analizza il periodo dal 2020 al 2025, evidenziando che i salari sono rimasti invariati negli ultimi sei anni. La situazione risulta particolarmente difficile per le famiglie che non possiedono una casa di proprietà, che incontrano maggiori ostacoli. Oltre la metà dei lavoratori coinvolti nel rapporto si trova in questa condizione, mentre altri aspetti della vita lavorativa sono stati influenzati da questa stagnazione salariale.

Sulla casa si riflettono le fragilità del lavoro. Tra chi vive in affitto il reddito mediano è inferiore del 23% rispetto ai proprietari (20.526 euro contro 26.680) e la precarietà lavorativa è molto più diffusa: circa un affittuario su quattro ha un contratto intermittente o precario, contro poco più del 4% nella platea generale. Le conseguenze si vedono con particolare evidenza nelle famiglie: il 38% di quelle con figli e almeno un lavoratore dipendente non sostiene alcuna spesa per istruzione o attività sportive, quota che sale al 66,5% tra i redditi più bassi. Fra i lavoratori non c'è mobilità. Il 66,1% di quelli che nel 2020 si trovavano nel livello di reddito più basso è ancora lì nel 2025.🔗 Leggi su Vanityfair.it

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