Lavori di pavimentazione sulla A26 | chiusura fra Arona e la diramazione Gallarate-Gattico

Per permettere lavori di pavimentazione, sulla A26 Genova-Gravellona Toce, sarà temporaneamente chiuso il tratto tra Arona e l’allacciamento con la D08 Diramazione Gallarate-Gattico, in direzione Genova. La chiusura avverrà nelle notti di mercoledì 6 e giovedì 7 maggio, con orario 22-6, e sarà attiva anche dalle 23.

Chiusure. Sulla autostrada A26 Genova Voltri-Gravellona Toce, per consentire lavori di pavimentazione, sarà chiuso il tratto compreso tra Arona e l'allacciamento con la D08 Diramazione Gallarate-Gattico, verso Genova: nelle due notti di mercoledì 6 e giovedì 7 maggio, con orario 22-6; dalle 23.🔗 Leggi su Novaratoday.it Notizie correlate Leggi anche: Lavori di pavimentazione: chiuso per una notte il tratto tra Arona e l'allacciamento Gallarate-Gattico Una raccolta di contenuti Temi più discussi: Asfaltature, al via i lavori in strada di Saviabona e conclusi quelli in via Palestro, via Curtatone e via dei Laghi; Lavori di pavimentazione: chiuso il tratto dell'A1 tra Fidenza e Fiorenzuola; Lavori di pavimentazione sulla A26: chiusura fra Arona e la diramazione Gallarate-Gattico; Continuano i lavori di restyling al centro storico. Lavori di pavimentazione sulla A26: chiusura fra Arona e la diramazione Gallarate-GatticoDopo l'uscita obbligatoria alla stazione d Arona, percorrere la SP229/II e la SP229 e rientrare in A26 a Borgomanero ... novaratoday.it Strada Saffi, lavori sulla rete idrica: ecco come cambia la viabilitàI lavori di posa delle nuove tubazioni, già completati nel tratto compreso tra Viale Mentana e Borgo Carissimi, continueranno dal 6 al 30 maggio nel tratto tra Borgo Carissimi e Borgo delle Colonne. L ... gazzettadiparma.it Nuovo stadio e Venezia FC in serie A, UN SOGNO che si avvera I lavori sono in corso sia per lo #stadio che per l'arena, dove non solo ammireremo i più GRANDI CAMPIONI ma si esibiranno i più GRANDI ARTISTI internazionali. Mestre diventerà IL P - facebook.com facebook Ho visto il servizio di @PiazzapulitaLA7 sui “privilegi” delle Forze Armate. Più che informazione, però, sembra una semplificazione. Due i temi. Il primo: i circoli militari in zone pregiate. Esistono, se ne può discutere. Ma il loro impatto sui conti pubblici è margin x.com