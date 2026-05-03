L’assaggio d’estate è finito… tornano le piogge

Dopo un fine settimana caratterizzato da temperature miti e giornate soleggiate, le condizioni meteorologiche cambiano nuovamente sull’Italia. Le previsioni indicano un aumento delle precipitazioni su diverse regioni, con temporali e piogge che si intensificano nel corso delle prossime ore. La nuova fase meteorologica segna la fine delle giornate calde e asciutte, portando un cambiamento rispetto alle condizioni del fine settimana appena trascorso.

Dopo un weekend di ‘quasi estate’ sull’Italia, arriva il ribaltone meteo con il ritorno della pioggia. La prima domenica del mese va in archivio con sole e temperature ben sopra i 20 gradi. Da lunedì 4 maggio, però, ecco il cambiamento evidente. Merito – o colpa – di una poderosa perturbazione atlantica che si avvicinerà all’Italia dando il via a una fase di intenso maltempo. La pioggia si farà viva iniziamente sulla Sardegna e al Nord-ovest. Quindi, in maniera più localizzata sulle coste della Toscana. La fase clou del peggioramento è prevista tuttavia per le giornate di martedì 5 e mercoledì 6 maggio. Al momento le regioni maggiormente a rischio paiono essere quelle settentrionali (Liguria, Piemonte, Lombardia, Veneto e Friuli) e quelle tirreniche (Toscana e Lazio) dove non mancheranno piogge battenti e grandinate.🔗 Leggi su Cdn.ilfaroonline.it

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