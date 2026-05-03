Arezzo, 3 maggio 2026 – "L'Arezzo che vogliamo ": Marco Donati presenta il programma elettorale. Un percorso partecipato con cittadini ed esperti: appuntamento lunedì 4 maggio alla Borsa Merci “L’Arezzo che vogliamo”: lunedì 4 maggio alle ore 18 la Coalizione Civica a sostegno di Marco Donati Sindaco presenterà ufficialmente il proprio programma elettorale. Un programma nato da un percorso di ascolto e partecipazione che ha coinvolto esperti e cittadine e cittadini, in particolare attraverso il Festival dell’Innovazione: un metodo aperto e condiviso che segna un elemento di forte discontinuità nel panorama locale. Sarà un momento pubblico di confronto e restituzione delle linee strategiche che guideranno la visione e l’azione amministrativa per il futuro della città.🔗 Leggi su Lanazione.it

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