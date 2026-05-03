L’anno che la Salernitana vinse lo scudetto | la presentazione del libro a Salerno

Lunedì 4 maggio a Salerno si terrà la presentazione di un libro dedicato alla storia della Salernitana, con particolare attenzione agli anni in cui la squadra sfiorò lo scudetto. L’evento, previsto per le 18, si svolgerà nella città, portando alla luce ricordi e testimonianze legate alla formazione calcistica locale. Il volume ripercorre i momenti di passione e le radici della società sportiva, intrecciando memorie di tempi passati e sogni di successi futuri.

Un sogno che si fa memoria, famiglia, radici, un libro con al centro la Salernitana tra uno scudetto sognato e i ricordi reali della Salerno dei tempi del Vestuti: è in programma lunedì 4 maggio, a partire dalle ore 18.00 presso il Centro Pastorale San Giuseppe, a Salerno, l’esordio letterario di.🔗 Leggi su Salernotoday.it

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