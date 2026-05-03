Lanciano uova sulle auto a Raute | Un assedio continuo

Da triesteprima.it 3 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Nella giornata del 2 maggio, a Raute, un’auto parcheggiata è stata colpita da uova lanciate da alcuni individui. Questo episodio si aggiunge ad altri atti di vandalismo avvenuti nella zona, in particolare in via Segnano, dove sono stati già registrati danni precedenti. Non ci sono state segnalazioni di feriti o di altri danni rilevanti, ma l’episodio si inserisce in una serie di comportamenti vandalici che si sono verificati negli ultimi tempi nel quartiere.

Ancora vandalismi a Raute. Ieri, 2 maggio, un'auto è stata imbrattata a suon di lanci di uova. Anche se in modo meno grave rispetto ai danneggiamenti passati, è una volta di più colpita via Segnano. A segnalarli un post Facebook, che nota anche episodi di “carrozzerie rigate e gomme tagliate”. Da.🔗 Leggi su Triesteprima.it

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