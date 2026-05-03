Lanciano uova sulle auto a Raute | Un assedio continuo

Nella giornata del 2 maggio, a Raute, un’auto parcheggiata è stata colpita da uova lanciate da alcuni individui. Questo episodio si aggiunge ad altri atti di vandalismo avvenuti nella zona, in particolare in via Segnano, dove sono stati già registrati danni precedenti. Non ci sono state segnalazioni di feriti o di altri danni rilevanti, ma l’episodio si inserisce in una serie di comportamenti vandalici che si sono verificati negli ultimi tempi nel quartiere.