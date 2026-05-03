La famiglia di Zanardi si è sempre mantenuta al centro della sua vita, dalla nascita del primo figlio fino ai giorni attuali. La moglie Daniela ha espresso la sua voce, mentre il figlio Niccolò è stato presente in ogni fase. La loro unione ha attraversato vari momenti, consolidandosi nel tempo come un elemento stabile e importante. Questo legame si è rafforzato nel corso degli anni, mantenendo saldo il rapporto tra i membri della famiglia.

Sempre accanto. La moglie di Alex Zanardi, Daniela Manni, e il figlio Niccolò, hanno accompagnato questi anni di trionfi, sofferenze, rinascite. Alex e Daniela si erano conosciuti a fine Anni Ottanta. Lui aveva 23 anni e aveva appena esordito in Formula 3, lei, un anno in più, lavora per una scuderia. Si sono sposati nel 1996 e due anni dopo è nato l’unico figlio, Niccolò. Mai sotto le luci dei riflettori, sempre presente. Daniela è la mano da stringere dopo l’incidente del 15 settembre del 2001, quando in Formula Cart Alex perse le gambe. Quando si è risvegliato, è stata lei a spiegargli che cosa era successo, a infondere la speranza che tutto fosse ancora possibile: "Mi ricordo ancora la sua voce", rivelerà Zanardi.🔗 Leggi su Gazzetta.it

© Gazzetta.it - La voce della moglie Daniela, il figlio Niccolò sempre accanto: Zanardi, la forza di una famiglia

Alex Zanardi, la famiglia con lui fino alla fine. La moglie e il figlio: «Un esempio come padre»

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