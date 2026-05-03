Due sorelle britanniche, nate da due padri diversi, hanno scoperto questa situazione nel corso di un'indagine. La loro storia ha attirato l'attenzione per la rarità della condizione, che si verifica in casi estremamente rari. Le ragazze sono state adottate in età infantile e, nel corso di controlli genetici, è emerso che ciascuna di loro ha un padre biologico diverso. La vicenda ha suscitato interesse sia per gli aspetti legali che per le implicazioni genetiche.

Nel 2022 le gemelle britanniche Michelle e Lavinia Osbourne fecero dei test del DNA fai da te, di quelli che promettono di ricostruire le origini etniche e geografiche delle persone, e i cui risultati si possono ricevere a casa. Scoprirono qualcosa che non avrebbero mai potuto immaginare, e cioè che, nonostante fossero nate dalla stessa madre a pochi minuti l’una dall’altra, avevano due padri diversi. Nel 2022 le gemelle Osbourne avevano 45 anni. La loro storia è stata raccontata sul Guardian in questi giorni dalla giornalista britannica Jenny Kleeman, che ha un podcast in cui raccoglie storie interessanti di persone che hanno scoperto qualcosa su di sé facendo i test del DNA fai da te.🔗 Leggi su Ilpost.it

© Ilpost.it - La storia delle gemelle britanniche con due padri diversi

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