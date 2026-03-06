Da mesi i quotidiani seguono la vicenda della famiglia nel bosco, evidenziando una evidente mancanza di efficacia nelle misure di tutela adottate dalle istituzioni. La vicenda coinvolge più persone e si sviluppa in un’area rurale, con interventi e interventi giudiziari che si sono susseguiti senza portare a una soluzione definitiva. La situazione rimane al centro delle cronache, senza che si sia trovato un esito risolutivo.

Sono ormai mesi che sulle pagine dei quotidiani viene aggiornata la storia della cosiddetta famiglia nel bosco. In tempi di guerra, forse non è questo l'argomento principale di cui ci si dovrebbe occupare, ma a suo modo come vengono costruite e trattate le notizie è un indicatore di quale sia la qualità dei processi di costruzione del dibattito pubblico. La storia della famiglia è semplice: inizia con una segnalazione per un potenziale pregiudizio da parte dei genitori nei confronti di tre bambini di otto e sei anni ai servizi sociali dopo un ricovero ospedaliero, a cui segue la scoperta delle abitudini di vita neo-rurale della famiglia, diversi mesi di negoziazioni con l'assistente sociale per arrivare alla revoca della potestà genitoriale e alla messa in protezione dei figli in una struttura protetta.

© Ilfattoquotidiano.it - Nella storia della famiglia nel bosco vedo una grave inadeguatezza delle istituzioni di tutela

Famiglia nel bosco, la mamma scrive al Tribunale: “Vedo i miei figli distruggersi, colpa delle tutrici”Catherine Birmingham denuncia al Tribunale per i minori dell’Aquila il trauma subito dai tre figli dopo l’allontanamento.

Famiglia nel bosco, avvocata Solinas: "Genitori vessati da consulenti che dovrebbero aiutarli, non si fidano più delle istituzioni"L’avvocata dei genitori denuncia la diffusione di una chat privata finita in tribunale e sui giornali: "Fiducia tradita, famiglia vessata" L'avvocata...

