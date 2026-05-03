Negli ultimi anni si osserva un calo nell’uso quotidiano dei dialetti, che sono stati tradizionalmente strumenti di identità locale. Tuttavia, questi si stanno ritagliando uno spazio nuovo nel mondo della musica e del cinema, dove vengono utilizzati più frequentemente rispetto al passato. La trasformazione riguarda anche il modo in cui vengono percepiti e valorizzati, portando a un’evoluzione del loro ruolo nel panorama culturale italiano.

C’erano una volta i dialetti. Vere e proprie lingue ed espressione di identità. Adesso il panorama linguistico italiano sta subendo una trasformazione profonda. Tanto che in quasi quarant’anni l’uso esclusivo o prevalente del dialetto in famiglia si è ridotto di oltre due terzi, dal 32% nel 1988 al 9,6% nel 2024. Un declino confermato dai più recenti dati Istat, per i quali una dinamica analoga si riscontra nel contesto amicale (dal 26,6% all’8%) e nella comunicazione con gli estranei (dal 13,9% al 2,6%). Il declino dei dialetti. Nell’ultimo decennio si evidenzia una flessione anche dell’uso misto di italiano e dialetto nei contesti più intimi (familiare e amicale), segnale di un progressivo consolidamento dell’italiano come lingua di riferimento quotidiano.🔗 Leggi su Secoloditalia.it

© Secoloditalia.it - La nuova vita dei dialetti: si parlano meno, ma conquistano musica e cinema. Cosa sta succedendo

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