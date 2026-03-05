I sondaggi pubblicati dall’ultima Supermedia di AGI e YouTrend mostrano un calo per la maggioranza di centrodestra e un lieve ridimensionamento per il fronte del Sì alla riforma, prima del blackout di due settimane legato al referendum costituzionale previsto per il 22 e 23 marzo. I dati rilevano un andamento in chiaroscuro che potrebbe influenzare la percezione pubblica.

L’ultima Supermedia dei sondaggi diffusa da AGI e YouTrend, prima del blackout di due settimane legato al referendum costituzionale del 22 e 23 marzo, registra un arretramento per la maggioranza di centrodestra e un lieve ridimensionamento anche per il fronte del Sì alla riforma. I partiti: Fratelli d’Italia sotto quota 29%. Nel quadro delle intenzioni di voto, Fratelli d’Italia scende al 28,8% (–0,5), tornando sotto la soglia del 29%. In flessione anche il Partito Democratico, che si attesta al 21,6% (–0,5). Tra gli spostamenti più rilevanti della settimana, il Movimento 5 Stelle risulta in crescita e sale al 12,4% (+0,6). Prosegue invece il calo della Lega, che scende al 6,5% (–0,6), toccando il dato più basso dall’avvio della legislatura. 🔗 Leggi su Tvzap.it

© Tvzap.it - Referendum, i sondaggi parlano chiaro: colpo di scena, cosa sta succedendo

Sondaggi, cosa succederebbe se si votasse oggi in Italia: i dati parlano chiaroIl nuovo sondaggio Lab21 restituisce l’immagine di un sistema politico che, pur in presenza di tensioni sociali e pressioni internazionali, appare...

Calciomercato Milan, colpo di scena nelle trattative! Ora il top player di Allegri può davvero restare. Cosa sta succedendoQuella che fino a pochi mesi fa sembrava una trattativa in salita, destinata a concludersi con un doloroso addio, si è trasformata in queste ore in...

Referendum Giustizia, cosa dicono i sondaggi Le ultime con Renato Mannheimer

Una raccolta di contenuti su Referendum i sondaggi parlano chiaro....

Temi più discussi: Referendum Giustizia: sondaggio mostra No avanti con affluenza bassa, testa a testa se alta; Referendum giustizia, il retroscena: Chigi commissiona sondaggi, si punta sulla discesa in campo di Meloni; I sondaggi sul referendum dicono tutto e il contrario di tutto; Il referendum sulla giustizia spiegato semplice.

Sondaggi referendum, per Ipsos il No è in vantaggio di quasi cinque punti. Testa a testa in caso di alta affluenzaIl No davanti al Sì in caso di bassa affluenza, testa a testa tra i due fronti con l’ affluenza più alta. L’ultimo sondaggio sul referendum del 22 e 23 marzo, realizzato da Ipsos e pubblicato sul Corr ... ilfattoquotidiano.it

Cosa dicono gli ultimi sondaggi politici? Referendum giustizia, il No supera il SìReferendum giustizia 2026: affluenza prevista, sondaggi Sì e No e differenze tra elettorati tra centrodestra e centrosinistra. blitzquotidiano.it

Post muto. #sanchez #spagna #referendum #giustizia #separazionedellecarriere #riformagiustizia #sinistra - facebook.com facebook

“Al referendum voto Sì. E' una scelta storica per avere una giustizia più equa”, dice Pietro Perlingieri, giurista ed ex membro laico del Csm. Di @ErmesAntonucci x.com