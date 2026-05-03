La Nuova Sondrio saluta la serie D con una sconfitta

La Nuova Sondrio ha concluso la sua stagione di serie D con una sconfitta per 5-1 contro la Folgore Caratese nell'ultima giornata del girone B. La partita si è giocata in trasferta e rappresenta l'atto finale di un campionato che si è concluso con la retrocessione in Eccellenza. I biancazzurri valtellinesi avevano già conosciuto il risultato che li condannava alla categoria inferiore prima di questa sfida.

Si è chiusa con una sconfitta per 5-1 sul campo della Folgore Caratese, nel match valido per l'ultima giornata di ritorno del girone B, l'avventura della Nuova Sondrio nel campionato di serie D: i biancazzurri valtellinesi, già certi della retrocessione in Eccellenza dopo i risultati del.🔗 Leggi su Sondriotoday.it Calcio, basket e volley: la situazione delle squadre pavesi quando sta per finire il girone d'andata Notizie correlate Calcio a 5, In serie C femminile cala il sipario. La Traverde Tac saluta i tifosi con una sconfitta. Il Pistoia Women dilaga segnando 14 retiSi chiude con una trasferta impegnativa sul campo della capolista la stagione del Traverde Tac, sconfitto 14-2 dal Pistoia Women nell’ultima giornata... Contenuti di approfondimento Temi più discussi: La Nuova Sondrio saluta la serie D con una sconfitta; Brusaporto e Pavia ruggiscono, la Nuova Sondrio saluta la D vincendo.; Calcio, la Nuova Sondrio saluta la Serie D con una sconfitta; Calcio, il Sondrio saluta la D con una sconfitta. Nuova Sondrio, tris d’orgoglio 3-0 all’Oltrepò per continuare a crederciV come vittoria, S come speranza. La Nuova Sondrio coglie una vittoria per 3-0 ai danni dell'Oltrepò e tiene ancora viva una ... valtellinanews.it Nuova Sondrio, Amelia esonerato. L'ex portiere del Milan si sfoga sui social: Lasciato solo in mezzo ai problemiA volte il destino gioca dei brutti scherzi. Lo sa bene Marco Amelia, portiere rossonero dal 2010 al 2014, e da qualche ora ex allenatore della Nuova Sondrio. Nonostante la formazione valtellinese ... sportmediaset.mediaset.it Nuova Sondrio Under 16 ai regionali: sconfitta indolore con la Vibe Ronchese, stagione da protagonisti #tsn #newsondrio #ultimenews #valtellina #valchiavenna #tv #canale85 - facebook.com facebook