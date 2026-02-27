Main Event EPT Parigi | il day 4 è in diretta su Gazzetta con Coppola e Colavita

Nel main event dell’European Poker Tour a Parigi, il day 4 è stato seguito in diretta su Gazzetta con le analisi di Coppola e Colavita. Ieri sono stati eliminati 130 giocatori, riducendo il numero di partecipanti ancora in gara. L’Italia ha visto uscire alcuni suoi rappresentanti, ma mantiene ancora in corsa due giocatori.

Sono stati 130 gli eliminati dal torneo nella giornata di ieri. L'Italia ha perso qualche alfiere ma può contare ancora su due esponenti. Guida la classifica momentanea il portoghese Abreu. Quarta l'austriaca Jessica Teusl, unica giocatrice rimasta in gara. Il day 4 è in diretta streaming sul nostro sito. Sotto la Tour Eiffel, il Main EPT vedrà il proprio day4 che sarà in diretta sul nostro sito. Iniziamo col dire al tavolo torneranno a sedersi in 49. Per quel che riguarda i dati finali di questo EPT di Parigi 2026 gli ingressi totali ammontano a 1.