Appena si raggiunge Albi percorrendo le strade tra i vigneti del Gaillac, si nota immediatamente la sua torre di settantotto metri, che si staglia nel cielo del sud della Francia. La torre appartiene alla Cattedrale di Santa Cecilia, un edificio imponente che cattura l’attenzione di chi si avvicina alla città. La struttura si distingue per le sue dimensioni e il suo colore, visibile già da lontano tra le case e le strade circostanti.

Quando ti avvicini ad Albi seguendo le strade che serpeggiano tra i vigneti del Gaillac, la prima cosa che vedi è lei: una torre di settantotto metri che svetta nel cielo del sud della Francia come un gigante di terracotta. La Cattedrale di Santa Cecilia emerge dal profilo urbano con la presenza ingombrante di una fortezza medievale, e in effetti lo è. La costruzione iniziò nel 1282 sotto la guida di Bernard de Castanet, vescovo della città e anche viceinquisitore del Languedoc per il re di Francia, nel tentativo di rafforzare la fede cattolica contro l’eresia catara. Non aspettarti le guglie slanciate del gotico francese, né i rosoni colorati che conosci.🔗 Leggi su Nonewsmagazine.com

© Nonewsmagazine.com - La Cattedrale di Santa Cecilia ad Albi

La Cathédrale Sainte-Cécile, Albi

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