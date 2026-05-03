Kentucky Derby | come vedere la gara in streaming senza abbonamento

Il Kentucky Derby può essere seguito in streaming senza la necessità di sottoscrivere un abbonamento. Sono disponibili alcune opzioni che consentono di vedere la gara gratuitamente o a costi ridotti. Inoltre, sono previsti sconti dedicati a studenti e militari, che permettono di accedere alla trasmissione della corsa a prezzi agevolati. Queste soluzioni offrono un'alternativa praticabile per chi desidera seguire l’evento senza impegni economici eccessivi.

? Cosa scoprirai Come risparmiare sull'abbonamento streaming per seguire la gara?. Quali sconti riservati a studenti e militari permettono di guardare la corsa?. Chi sono i favoriti Renegade e Commandment secondo le ultime quote?. Come sfruttare i vantaggi di Walmart+ o Xfinity per vedere il Derby?.? In Breve Programmazione dalle 12:00 ET su NBCSN con gara alle 18:57 ET su NBC.. Favoriti Renegade (5-1), Commandment e Further Ado (6-1), Chief Wallabee (8-1), The Puma (10-1).. Abbonamento Peacock mensile a 10,99 dollari o 109,99 dollari per l'intero anno.. Sconti per studenti a 5,99 dollari e personale militare o medico a 6,99 dollari.. Sabato 2 maggio 2026, la prestigiosa corsa del Kentucky Derby si terrà a Louisville presso il celebre ippodromo di Churchill Downs.🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Kentucky Derby: come vedere la gara in streaming senza abbonamento Notizie correlate Attraverso le Fiandre 2026: orari, programma, dove vedere la gara in tv e streamingLa settimana destinata a concludersi con il Giro delle Fiandre, seconda Classica Monumento della stagione, si apre con un gustoso aperitivo di quanto... UFC in streaming: la strategia per vedere i match senza costiGli appassionati di arti marziali miste che cercano un modo per seguire gli incontri della UFC senza costi diretti possono sfruttare alcune opzioni... Una raccolta di contenuti Argomenti più discussi: Il Kentucky Derby 2026; Kentucky Derby, tutto pronto per la corsa delle rose!; ~~~%[[[TRASMISSIONE IN DIRETTA-]]>] Kentucky Derby 2026 in diretta streaming Gratis 3 Maggio 2026; I pronostici di Churchill Downs | Kentucky Derby | Sabato 2 maggio (ore 00.57). Where the hell did Golden Tempo come from! #KentuckyDerby x.com KENTUCKY DERBY AT DAVIO’S - facebook.com facebook